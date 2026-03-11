Si ribalta con il trattore e finisce in ospedale, sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, una squadra composta da cinque unità con un’autopompa serbatoio (APS) del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano è intervenuta nel territorio del comune di Bonefro, in…

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, una squadra composta da cinque unità con un’autopompa serbatoio (APS) del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano è intervenuta nel territorio del comune di Bonefro, in via Calvario, a seguito del ribaltamento di un trattore agricolo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata, evitando ulteriori pericoli per la circolazione e per le persone presenti.

Sul posto era presente anche il personale sanitario del servizio di emergenza 118, che ha prestato le prime cure al conducente del veicolo direttamente sul luogo dell’incidente, successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sono intervenuti inoltre i militari dell’Arma dei Carabinieri della locale stazione per gli adempimenti di propria competenza.