Sicurezza e ordine pubblico: il Prefetto Montella riceve il nuovo Questore Peluso

Si è tenuto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, un cordiale e proficuo incontro tra il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, e il nuovo Questore della provincia, dott. Luigi Peluso, insediatosi ufficialmente alla guida della Polizia di Stato pentra.

L’incontro, svoltosi in un clima di massima collaborazione istituzionale, ha rappresentato la prima occasione di confronto ufficiale per fare il punto sulle principali tematiche relative all’ordine e alla sicurezza pubblica nel territorio della provincia.

Il Prefetto ha rivolto al Questore i più sentiti auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza strategica della sinergia tra la Prefettura e la Questura per garantire la legalità e la serenità dei cittadini. «La profonda conoscenza del territorio e la costante presenza delle Forze dell’Ordine — ha dichiarato il Prefetto — sono pilastri fondamentali per rispondere con efficacia alle istanze di sicurezza che provengono dalla nostra comunità».

Durante il colloquio sono stati affrontati diversi temi prioritari, tra cui il potenziamento del controllo del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori. È stata inoltre rimarcata l’importanza della collaborazione interistituzionale, da atturarsi nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il nuovo Questore, nel ringraziare per l’accoglienza, ha espresso la ferma volontà di proseguire nel solco della continuità operativa, assicurando il massimo impegno della Polizia di Stato nel presidio della legalità e nel dialogo costante con le istituzioni locali e la cittadinanza.

Al termine della visita, il Prefetto e il Questore hanno ribadito l’impegno comune a mantenere alto il livello di vigilanza e a promuovere ogni iniziativa utile a rafforzare la percezione di sicurezza e la coesione sociale in tutta la provincia di Isernia.