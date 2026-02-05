Sicurezza nei locali di intrattenimento: in azione task force coordinata dalla Prefettura, controlli a tappeto

Si è tenuta oggi in Questura a Campobasso la prima riunione operativa del “Tavolo di Lavoro Permanente”, al quale partecipano Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Polizie Locali, Ispettorato del Lavoro, ASREM, S.U.A.P. del capoluogo e della Provincia, ARPA e Agenzia dei Monopoli, concernente la sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

L’attività del tavolo “interistituzionale”, voluto dal Prefetto di Campobasso e in ossequio agli indirizzi del Ministro dell’Interno, avrà come obiettivo la sicurezza dei tanti giovani che partecipano a serate ed eventi della “movida”, accrescendo, in chiave preventiva, la consapevolezza degli esercenti sull’importanza del rispetto della normativa di settore, attraverso un’azione coordinata presso i locali della provincia interessati.