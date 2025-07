Sicurezza stradale: il Prefetto dispone che la Polizia municipale sia munita di alcoltest

Si è tenuta presso la Prefettura di Chieti, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, alla quale hanno partecipato il Questore di Chieti, Dott. Marseglia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Di Caro e il Ten. Col. Casarella per la Guardia di Finanza di Chieti, il Sindaco di Chieti, Ferrara ed il Consigliere Scopino in rappresentanza della Provincia.

Nel corso della riunione è stata, tra l’altro, esaminata una circolare ministeriale recante direttive per l’attività di polizia stradale durante la stagione estiva, alla presenza dei referenti della locale Sezione di Polizia Stradale di Chieti e dei Sindaci, vice sindaci o Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni di Ortona, Lanciano, Francavilla al Mare, San Salvo, Casalbordino, San Vito Chietino, San Giovanni Teatino, Guardiagrele e Fossacesia.

Il Prefetto Cupello, così come previsto dalla predetta Direttiva, ha richiamato l’attenzione sulla necessità che, attraverso l’impegno di tutti gli attori impegnati a tutela della circolazione stradale, sia garantito il massimo livello di sicurezza e di mobilità delle persone in viaggio.

A tal fine, il Prefetto ha sottolineato l’esigenza che siano i Comandi di Polizia Locale ad effettuare, in ambito urbano, i servizi di viabilità e rilievo dei sinistri, mentre le Amministrazioni comunali sono state sollecitate a valutare l’opportunità di dotare i propri Corpi di Polizia Municipale di strumentazioni da utilizzare per l’accertamento di condotte che integrino ipotesi di guida in stato di ebrezza.

Il Comitato ha, altresì, esaminato la situazione della sicurezza pubblica nei Comuni di Casalbordino, Colledimacine e Civitella Messer Raimondo, alla luce di segnalazioni pervenute da parte dei rispettivi sindaci.

Al riguardo, sebbene dai dati risultanti dagli indici ufficiali sulla delittuosità non emerga uno scenario allarmante in nessuno dei tre Comuni, il Prefetto ha disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza, ad opera delle Forze dell’ordine, nei predetti territori ed ha invitato i Sindaci a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di denunciare, tempestivamente, gli episodi di criminalità di cui sono vittime, e segnatamente i furti in abitazione, anche nell’ottica di favorire l’attività investigativa.