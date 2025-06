Sicuri in montagna d’estate, la prevenzione degli incidenti in ambiente montano

Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, ed in linea con il progetto “Sicuri in Montagna”, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha organizzato, presso il Massiccio del Matese, la giornata nazionale “Sicuri in montagna d’estate”, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, allo scopo di promuovere la sensibilizzazione verso la prevenzione degli incidenti in ambiente montano.

L’iniziativa è stata rivolta a tutti i fruitori della montagna ed è stata realizzata durante un’escursione organizzata dalla Sottosezione CAI di Bojano che ha previsto un itinerario con partenza da località Selva Piana – Campitello Matese, ed arrivo in località Pianelle, attraversando il crinale di Serra Tre Finestre e L‘Eremo di Sant’Egidio.

Durante l’evento il personale tecnico del CNSAS ha affrontato temi di prevenzione e sicurezza in ambiente montano, relazionando in merito alla corretta pianificazione dell’itinerario, alla valutazione dell’attrezzatura personale, ed alla modalità di richiesta di soccorso, in caso di necessità, attraverso il numero 118.

È stato inoltre illustrato il Servizio GeoResQ, applicazione per smartphone che utilizza le più evolute tecnologie di telecomunicazione oggi disponibili per ottimizzare tempi di intervento in eventi di soccorso in montagna, fornendo un servizio di geolocalizzazione e tracciamento in tempo reale e su scala nazionale.