“Simone Weil e la Pace”: in Agnone la conferenza del professor Margaria e del gesuita Paul Gilbert

La quarta conferenza del progetto culturale della Diocesi di Trivento, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Alto Molise, è dedicata alla pensatrice francese Simone Weil, una delle personalità intellettuali più interessanti e particolari del panorama culturale europeo del ‘900, dalle altissime inclinazioni spirituali.

«A tal proposito – spiegano dal Centro Studi Alto Molise – avremo come ospite il relatore professor Luca Margaria, docente di Filosofia Teoretica e Antropologia filosofica presso lo Studio Teologico Interdiocesano e Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano, mentre come moderatore torna a trovarci con immenso piacere il padre gesuita Paul Gilbert, professore emerito di filosofia alla Pontificia Università Gregoriana. Non mancate, Vi aspettiamo, venerdì 25 luglio, ore 18, nella Sala Consiliare dell’ex convento di San Francesco, ad Agnone».