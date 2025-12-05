Snai, nuovo scuolabus a Pescopennataro: servirà anche agli alunni delle frazioni di Agnone

«È finalmente arrivato sotto una bella nevicata il nuovo scuolabus per il nostro Comune». Così, nei giorni scorsi, il sindaco Pompilio Sciulli, primo cittadino di Pescopennataro, che annuncia l’acquisto del nuovo scuolabus comunale, «un investimento significativo a favore degli studenti e delle loro famiglie».

«Il nuovo mezzo garantirà maggiore sicurezza grazie a dotazioni moderne e sistemi di protezione avanzati, maggiore comfort per tutti gli alunni trasportati, maggiore sostenibilità ambientale, grazie a tecnologie a basse emissioni e più efficienza nel servizio di trasporto scolastico» spiegano dall’amministrazione comunale del piccolo centro montano dell’Alto Molise.

«Si tratta di un passo importante per migliorare la qualità dei servizi scolastici e per continuare a costruire una comunità attenta ai bisogni dei più giovani e che può ancora credere nell’Alto Molise. – sottolinea il sindaco Sciulli – Il nuovo mezzo riuscirà ad ospitare fino a 32 studenti di tutte le età, dagli asili nido alle scuole superiori e grazie all’accordo già in essere con il Comune di Agnone continuerà ad offrire il servizio di trasporto anche agli alunni delle frazioni non residenti a Pescopennataro». I fondi utilizzati per l’acquisto del mezzo fanno parte di una quota di risorse derivanti dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne, vincolate a progetti destinati all’istruzione.

«Grazie al lavoro di amministratori e tecnici comunali, – continua Sciulli – Pescopennataro è riuscito a inserirsi nella strategia partecipando a tutti gli incontri istituzionali e facendo in modo che tali risorse, al momento inutilizzate, fossero rimodulate anche per l’acquisto nel nuovo scuolabus. Tutto ciò non è stato un lavoro semplice e ha comportato spesso divergenze e tensioni, ma Pescopennataro è riuscito a farsi valere grazie al lavoro congiunto dell’intera squadra di governo». Domani, sabato 6 dicembre, alle ore 11 in piazza del Popolo il nuovo mezzo di trasporto sarà presentato ufficialmente alla comunità, previa benedizione del parroco.