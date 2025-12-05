Truffe agli anziani, segnalazioni da Castiglione. La sindaca: «Auto o persone sospette, contattate subito i Carabinieri»

Dopo il colpo ad Agnone, i truffatori di anziani hanno attraversato il confine e si stanno dando da fare in Alto Vastese. E’ quanto si apprende da una comunicazione alla cittadinanza lanciata dall’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino.

Pochi giorni fa una donna anziana di Agnone è stata raggirata e derubata di oro e preziosi da alcuni truffatori. Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della locale compagnia, anche mediante l’analisi dei filmati della videosorveglianza. Quel colpo, che ha riacceso il tema della sicurezza in Alto Molise, pare essere collegato con alcuni tentativi di truffa posti in essere negli ultimi giorni nell’abitato di Castiglione Messer Marino e nelle abitazioni sparse tra le campagne di Belmonte del Sannio.

La sindaca di Castiglione, Silvana Di Palma, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, ha allertato i suoi concittadini con questa comunicazione: «Negli ultimi giorni sono stati segnalati episodi sospetti nella nostra zona. Invitiamo tutti, soprattutto gli anziani, a prestare la massima attenzione. Non aprite la porta a sconosciuti. Diffidate da telefonate o richieste insolite. Non consegnate denaro o documenti a nessuno. In caso di dubbi o in presenza di comportamenti anomali contattate subito i Carabinieri. La prudenza è la nostra miglior difesa».

Le autorità raccomandano la massima collaborazione con le Forze dell’ordine: in caso di avvistamento di persone o veicoli sospetti contattare immediatamente il numero di emergenza 112.