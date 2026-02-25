Solidarietà, Conad Adriatico raccoglie 14mila euro a sostegno della Pediatria del ‘Veneziale’ di Isernia

Grazie all’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”, attivata lo scorso Natale, Conad Adriatico ha raccolto 14.000 euro, a sostegno del P.O. ‘F. Veneziale’ di Isernia, in particolare del reparto di Pediatria. Una iniziativa resa possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto il progetto collezionando delle campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney.

I fondi raccolti saranno destinati al potenziamento di attrezzature e percorsi promossi dall’ospedale, a sostegno della qualità delle cure dedicate ai piccoli pazienti e del supporto alle loro famiglie. Questa mattina, la consegna del contributo dal Socio Conad Adriatico Giuseppe Raspa, membro del Consiglio d’amministrazione e titolare dei punti vendita del territorio, al Primario della Pediatria, Francesco Crispino, alla presenza anche del Direttore Sanitario del presidio pentro, Celestino Sassi.

“Siamo profondamente grati a Conad Adriatico e a tutti i cittadini che hanno partecipato – ha sottolineato il dott. Crispino – Questo sostegno non è solo un contributo economico, ma un segnale di vicinanza che scalda il cuore. Risorse come queste sono preziose per rendere il nostro reparto sempre più a misura di bambino, permettendoci di investire in tecnologie e ambienti che possano alleviare il peso della degenza per i piccoli pazienti e i loro genitori”.

“Il legame con i territori è parte del modo di fare impresa di Conad Adriatico e si misura anche nella capacità di sostenere presìdi che svolgono un ruolo essenziale per le famiglie. – ha dichiarato Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato di Conad Adriatico – Se guardiamo al risultato complessivo dell’iniziativa sui cinque ospedali sostenuti nei nostri territori, quest’anno la raccolta è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno: è il segnale di una partecipazione autentica da parte dei nostri clienti e della nostra rete, e ci incoraggia a continuare su questa strada: essere presenti, in modo responsabile, dove c’è bisogno, restando vicini alle persone e alle comunità che ci scelgono ogni giorno”.

“Esprimo un sentito ringraziamento a Conad Adriatico e a tutti i cittadini che, con un piccolo gesto – ha concluso il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – hanno dimostrato una sensibilità immensa. Questo contributo rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra mondo imprenditoriale e sanità pubblica, consentendoci di elevare ulteriormente gli standard di accoglienza e cura per i bambini del nostro territorio”.

Il sostegno di Conad Adriatico agli ospedali e ai reparti pediatrici delle regioni in cui è presente è un gesto di cura che si rinnova ogni Natale. Anno dopo anno, grazie alle iniziative solidali promosse nei punti vendita, tanti piccoli gesti si sono trasformati in un grande abbraccio collettivo, che ha permesso alla Cooperativa fino ad oggi di raccogliere complessivamenteoltre 800.000 euro, portando speranza e vicinanza a tanti bambini e alle loro famiglie.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto che l’insegna porta avanti dal 2021 a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano.

Quest’anno la raccolta totale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto delle cinque edizioni, contribuendo a portare il totale complessivo a oltre 11,5 milioni di euro.

L’iniziativa solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.