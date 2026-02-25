  • In evidenza

    • “La montagna ha bisogno di te”, prendi il telefonino e manda un video ad Uncem

    Le Montagne italiane cambiano volto. Tra nuovi abitanti, foreste che crescono, green economy, crisi climatica… le sfide sono tante. Vogliamo affrontarle con le tue idee originali e creative! Hai meno di 25 anni? Realizza il video, da solo o con i tuoi amici, in classe, nella tua scuola, e invialo all’indirizzo video.uncem@filodiretto.to. Sarà pubblicato sui social dell’Uncem e potrai condividerlo con i tuoi amici! Con premi per i video migliori. La Montagna ha bisogno di te.

    E’ l’iniziativa dell’Uncem nazionale che grazie ad un video spiega come aderire alla campagna che come obiettivo il rilancio della montagna italiana e delle aree interne del Paese.

