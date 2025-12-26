Solidarietà di Saia al sindaco Castrataro che dorme in tenda per difendere l’ospedale dai tagli

«Questa sera a Isernia ho espresso il mio pieno sostegno al sindaco Piero Castrataro, che ha deciso di montare una tenda davanti all’ospedale “Veneziale” per protestare contro i tagli alla sanità».

Così il sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, che ha avuto la sensibilità di recarsi in visita presso la tende dentro la quale si è accampato il collega sindaco Castrataro.

«La tutela dei nostri presidi pubblici deve essere una battaglia comune, che non deve conoscere distinzioni geografiche o di colore politico. Mi auguro che tutti gli amministratori sostengano questo gesto eclatante. – aggiunge Saia – Anche ad Agnone, dopo la manifestazione in piazza e la protesta durante la ‘Ndocciata, saranno organizzate ulteriori azioni in difesa del “Caracciolo”».