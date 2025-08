Sorpreso a rubare dentro un bed & breakfast, 25enne arrestato: per lui l’obbligo di firma

È un 25enne l’uomo sorpreso alcune notti fa dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di L’Aquila all’interno di un Bed & Breakfast ed arrestato in flagranza per furto in abitazione.

È passata da poco l’una di notte, quando il titolare di una struttura ricettiva situata nella zona ovest della città nota un giovane entrare nel proprio B&B ed aggirarsi furtivamente negli spazi comuni.

La decisione di comporre il numero unico di emergenza “112” è immediata, così come l’intervento sul posto di una pattuglia della Sezione Radiomobile di L’Aquila.

L’equipaggio entra nel B&B e sorprende il 25enne, residente fuori regione e già noto alle Forze dell’Ordine, ancora all’interno della struttura.

Il 25enne, che ha fatto in tempo a sottrarre solamente una bevanda dalla cucina comune, viene bloccato dagli uomini dell’Arma mentre tenta di entrare nelle camere occupate dagli ospiti del Bed & Breakfast.

Per il giovane scatta immediatamente l’arresto in flagranza per furto in abitazione e, su disposizione della Procura della Repubblica di L’Aquila, viene trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di via Beato Cesidio, ove attenderà l’esito dell’udienza di convalida.

L’indomani l’arresto è stato convalidato, il giovane scarcerato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel Comune di residenza, in Veneto.