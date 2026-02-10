Una biblioteca in ogni paese, Antonella Agnoli e la sindaca Lallitto tra Bomba e Castiglione

Giovedì 19 febbraio doppio appuntamento con Antonella Agnoli alla Scuola dei piccoli Comuni, tra Castiglione Messer Marino e Bomba.

La cultura quale asset strategico per lo sviluppo locale e nelle aree periferiche è il tema del prossimo incontro alla Scuola dei piccoli Comuni (SPICCO) di Castiglione Messer Marino (CH). Appuntamento giovedì 19 febbraio prossimo, alle 14,30, come di consueto nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale (Via Istonia, 44). La lezione sarà tenuta da Antonella Agnoli, progettista di biblioteche, tra le altre cose assessora alla cultura del Comune di Lecce nel biennio 2017/2018 e già componente il Consiglio superiore dei beni culturali.

A tenere la parte laboratoriale sarà Sabrina Lallitto, sindaca di Casacalenda (CB), un Comune che sulla cultura ha impostato una strategia di lungo periodo con interessanti risultati.

L’incontro sarà aperto dalla sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, e dal direttore di SPICCO e docente Unimol, Rossano Pazzagli: «Dati Openpolis alla mano – afferma il direttore Pazzagli – oltre la metà dei musei d’Abruzzo si trova nelle aree interne, di cui più del 30 per cento apre solo su richiesta. La rete delle biblioteche è fitta, ma anche per esse le difficoltà gestionali limitano questo prezioso servizio per i cittadini. Il rilancio passa anche da qui: ci vorrebbe una biblioteca per ogni paese», conclude il direttore.

Gli incontri sono aperti a tutti ed è ancora possibile iscriversi cliccando direttamente sul seguente link: https://scuolapiccolicomuni.it/iscrizioni_2526/

La Scuola non si limita alle lezioni, ma promuove anche attività collaterali nei comuni del territorio. Così la sera del 19 alle 21, presso la Biblioteca comunale di Bomba (CH), la Agnoli presenterà il suo ultimo libro La casa di tutti (Laterza, 2023). All’evento, organizzato dal Comune di Bomba con la collaborazione di SPICCO, parteciperà l’autrice che dialogherà con l’assessora comunale alla cultura, Marinella Fioriti, il direttore della Scuola, Rossano Pazzagli, e Carlo D’Angelo, ricercatore Unimol. Questo, afferma la Agnoli, è «un libro sulla città, sulle biblioteche e sulla cittadinanza attiva».

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di Ruralità e Solidarietà ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da Società dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, UNCEM Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si può visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it.