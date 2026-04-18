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sabato 18 Aprile 2026
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Sparito il medico del 118 a Castiglione, turno scoperto e ambulanza in assetto India

«Avevano assicurato, dalla Asl, che per tutto il mese in corso, anche in ragione della situazione di isolamento dovuta al dissesto, ci sarebbe stato il medico h12 tutti i giorni, ma già oggi la postazione del 118 del…

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«Avevano assicurato, dalla Asl, che per tutto il mese in corso, anche in ragione della situazione di isolamento dovuta al dissesto, ci sarebbe stato il medico h12 tutti i giorni, ma già oggi la postazione del 118 del distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino non è medicalizzata».

La sindaca Silvana Di Palma alza la voce, insieme a tanti suoi concittadini, contro l’ennesima promessa non mantenuta dalla politica regionale e dai vertici aziendali della Asl Chieti Lanciano Vasto. Nella giornata di oggi era prevista la presenza del medico a bordo dell’ambulanza e invece la postazione 118 è rimasta sguarnita, in assetto India, cioè con i soli infermieri e autisti soccorritori.

Al centro il direttore generale della Asl, Palmieri

La sindaca ha immediatamente segnalato il disguido alla Asl e gli uffici le hanno confermato che c’è stato un problema nel reperire un medico, ma che tuttavia entro le ore 14 odierne avrebbero inviato un professionista per coprire il turno.

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