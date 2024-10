“Spazio e Tempo”, ad Agnone la mostra dell’artista Helena Manzan

Il Comune di Agnone, con il patrocinio della Provincia di Isernia, del Comune di Castel San Vincenzo, della Regione Molise e delle Biblioteche Riunite Comunale e “B. Labanca”, è lieto di annunciare la mostra “Spazio e Tempo” dell’artista Helena Manzan. La mostra si terrà presso il prestigioso Palazzo San Francesco di Agnone, dal 26 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025. Il vernissage è previsto il 26 ottobre alle ore 18:00 presso il Palazzo San Francesco.

L’ARTISTA E LA SUA POETICA: HELENA MANZAN

Helena Manzan, artista di origini brasiliane, risiede da tempo nella Valle del Volturno, dove la sua arte ha trovato ispirazione nelle forze della natura. Le sue opere esprimono un forte legame con l’ambiente che la circonda, trasformando paesaggi, colori e sensazioni in rappresentazioni interiori. La sua ricerca artistica esplora la relazione tra spazio e tempo, proponendo dipinti che diventano esperienze sensoriali e contemplative.

Texture e Materialità : La superficie visibile nell’immagine presenta una texture densa e complessa, fatta di elementi naturali, come radici o vegetazione essiccata, che sembrano fondersi con il terreno. Il risultato è un gioco di profondità e rilievo che stimola una sensazione tattile. Questo rimanda all’idea di una connessione profonda con la terra e i suoi elementi. L’opera suggerisce un richiamo alla natura e alla sua energia primordiale.

Colore e Atmosfera: La palette cromatica è dominata da tonalità calde, come ocra, bronzo e rame, che evocano un senso di calore e antichità. Il colore sembra riflettere il passaggio del tempo, con un senso di erosione e cambiamento costante, temi coerenti con il concetto di "Spazio e Tempo" che la mostra esplora.

Simbolismo: L'immagine appare quasi come un paesaggio ravvicinato, come se ci trovassimo di fronte a un microcosmo terrestre. La sensazione è quella di osservare un frammento del mondo naturale in un attimo congelato, il che riflette bene il tema della mostra: il rapporto tra la dimensione spaziale e quella temporale.

Astrattismo e Natura: L'opera, pur avendo riferimenti naturali evidenti, non è chiaramente figurativa, il che permette allo spettatore di percepire il soggetto come un'interpretazione soggettiva della natura. Questo invita a un'esplorazione più personale delle emozioni che il paesaggio evoca.

L’ESPOSIZIONE

Allestita nelle storiche sale del Palazzo San Francesco, la mostra si propone come un percorso in cui il visitatore è invitato a riflettere e a immergersi nell’arte dell’autrice. Ogni opera diventa una finestra aperta verso una dimensione più profonda, dove spazio e tempo si intrecciano in una narrazione emozionale. Le pennellate decise e la matericità delle superfici rappresentano l’essenza dei luoghi che Helena Manzan dipinge, ma anche l’atmosfera che li avvolge, catturando la forza della natura e la sua mutevolezza.

CONTRIBUTI E COLLABORAZIONI

La mostra è arricchita dai testi critici di Carmen D’Antonino, con note di Sergio Fingermann, Giulio de Jorio Frisari, Gennaro Petrecca e Antonio Picariello, che offrono una lettura approfondita del lavoro di Helena Manzan e della sua visione artistica. Le fotografie delle opere sono realizzate da Vincenzo Grande, mentre l’ufficio stampa è curato da Donato Giannini.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Agnone, alla Provincia di Isernia, alla Regione Molise e alle Biblioteche Riunite Comunale e “B. Labanca” per il loro patrocinio. La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Palladino Editore, con stampa a cura della Tipografia Lampo di Ripalimosani (CB). Un ringraziamento doveroso va agli sponsor, Fibre, Campi Valerio, Ciocco Papa, Izzi, Fonderia Marinelli, Galleria Petrecca, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare l’evento.

La mostra, che si inserisce in un contesto di promozione culturale sempre più attivo ad Agnone, rappresenta un ponte tra passato e presente, tradizione e innovazione. Palazzo San Francesco, con le sue storiche sale, offre un palcoscenico ideale per la creazione artistica contemporanea, contribuendo a una conversazione più ampia su cultura e comunità.

INAUGURAZIONE

La mostra sarà inaugurata il 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso Palazzo San Francesco, alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia e l’assessore alla Cultura Giovanni Amedeo Di Nucci, la curatrice della mostra Carmen D’Antonino e l’artista Helena Manzan. La presentazione del catalogo della mostra, avrà luogo durante l’inaugurazione.

La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare.

INFORMAZIONI

La mostra “Spazio e Tempo” sarà visitabile con ingresso libero dal 26 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025 presso il Palazzo San Francesco di Agnone. Gli orari di apertura sono i seguenti:

Dal lunedì al sabato: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Giovedì e sabato: 15.30 – 18.00

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0865.779173.