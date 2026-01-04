Spopolamento e desertificazione commerciale: altre tre serrande abbassate a Belmonte del Sannio

L’anno appena concluso ha visto la chiusura di tre esercizi commerciali sul territorio di Belmonte del Sannio. Pochi clienti, troppe tasse, servizi sempre più scarsi, e la concorrenza degli acquisti on line. I piccoli negozi di paese, che vendono un po’ di tutto, ma a prezzi che per ovvi motivi non possono essere concorrenziali con quelli praticati dai colossi sul web, non ce la fanno. Serrande abbassate, non c’è altro da fare, almeno non ci sono più spese.

Il sindaco Borrelli con la sua Giunta comunale

Si chiama desertificazione commerciale, un fenomeno ben noto in Alto Molise, soprattutto nei piccoli centri che orbitano attorno ad Agnone. «Un dato che invita a una riflessione sulle difficoltà che il commercio nelle piccole realtà locali sta attraversando» commentano dall’amministrazione comunale guidata dall’inossidabile Errico Borrelli. Nonostante la triplice chiusura, la compagine che amministra la cosa pubblica a Belmonte «desidera esprimere un sentito ringraziamento a chi, con impegno e dedizione, ha gestito negli anni le attività che oggi hanno cessato la propria operatività, contribuendo allo sviluppo economico della nostra comunità, con l’auspicio che il futuro possa riservare loro nuove opportunità e percorsi».

Non è una resa, ma una necessità ineludibile per chi tenta di fare un’attività imprenditoriale sul territorio abbandonato dalla politica romana e campobassana. Allo stesso tempo l’amministrazione comunale «rivolge un altrettanto e sincero ringraziamento a chi continua ad operare nelle attività di Belmonte e soprattutto a chi ha scelto di continuare ad investire nel territorio, credendo nel valore del commercio e nella forza della comunità».

Più che appelli alla fiducia, tuttavia, servono investimenti e sussidi, come ad esempio la famosa fiscalità di vantaggio di cui si parla da anni, ma che nessuna istituzione si impegna a trasformare in concretezza operativa.

Sullo sfondo, illuminato dal sole, l’abitato di Belmonte del Sannio

Un negozio che chiude in un piccolo paese non è una sconfitta per l’imprenditore, che coraggiosamente ci ha provato, onore al merito, ma è la dimostrazione che al di là delle chiacchiere la politica non fa nulla per invertire lo spopolamento e la desertificazione commerciale.

Francesco Bottone