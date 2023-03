Sport paraolimpici, prima convocazione in maglia azzurra per il fisioterapista Nino Perna

Prima convocazione nella nazionale di tennistavolo per il fisioterapista Nino Perna, che nei giorni scorsi, a L’Aquila, ha preso parte al raduno azzurro showdown. La chiamata è avvenuta a firma della Federazione italiana sport paraolimpici per ipovedenti e ciechi (Fispic). Nel capoluogo abruzzese, il professionista di Venafro, ma agnonese di adozione, ha preso confidenza con la nuova avventura mettendo a disposizione la sua esperienza maturata, in particolare, in ambito calcistico. Perna, infatti, in un recente passato, ha massaggiato e curato i muscoli dei giocatori di Olympia Agnonese e Vastese nel campionato di serie D nazionale, club con i quali ha centrato i play-off promozione. Sempre all’altezza di qualsiasi situazione, preparato, affidabile, la sua professionalità è stata ora riconosciuta dalla nazionale azzurra che prepara nuove sfide in Europa e nel mondo. Il riconoscimento, insomma, premia la passione e la dedizione che il fisioterapista molisano mette in campo, è proprio il caso di dirlo, quotidianamente. In bocca al lupo Nino!

