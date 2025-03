Sport, politica e finanza: ad Agnone il gotha nazionale per inaugurate il nuovo palasport

Una giornata storica per la cittadina altomolisana. Dopo anni di attesa, domani in località ‘Tiro a Segno’ verrà finalmente inaugurato il nuovo Palasport di Agnone, un’opera strategica per l’intero comprensorio, destinata a diventare il cuore pulsante delle attività sportive locali. Un evento di straordinaria rilevanza che vedrà la presenza di ospiti di primissimo piano del mondo dello sport e delle istituzioni. Riflettori puntati sull’arrivo di due ministri della Repubblica, Giancarlo Giorgetti (Economia) e Andrea Abodi (Sport), una circostanza senza precedenti per Agnone, che conferma così l’importanza dell’infrastruttura realizzata grazie alla volontà del Comune e alla compartecipazione di ‘Sport e Salute’ grazie al bando ‘Sport e Periferie’ al quale rispose l’allora amministrazione guidata da Lorenzo Marcovecchio. Sul taraflex di ultima generazione sfileranno figure di spicco del panorama sportivo nazionale. Il commissario tecnico della nazionale italiana di volley, Fefè De Giorgi, sarà tra gli ospiti d’onore, accanto al presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, e al numero uno del comitato regionale, Gennaro Niro.

Il mondo del calcio non sarà da meno, con la presenza del presidente della Figc, Gabriele Gravina, e del responsabile regionale Piero Di Cristinzi. Ci sarà anche il diesse del Sassuolo, Giovanni Carnevale. Grande attesa anche per il ritorno a casa del campione locale di volley Stefano Patriarca, esempio per tanti giovani atleti del territorio. A sottolineare l’importanza dell’investimento anche i vertici di Invitalia, con il presidente Bernardo Mattarella e l’amministratore delegato, l’agnonese Rocco Sabelli, insieme a Marco Mezzaroma e Claudio Nepi, presidente e amministratore delegato di ‘Sport e Salute’, che ha contribuito in modo decisivo alla realizzazione dell’opera.

Invitati al taglio del nastro anche il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e la delegazione parlamentare molisana. La struttura, realizzata dalla Impresa Edile ‘Marcovecchio Giuseppe’, è stata fortemente voluta dal Comune di Agnone, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, nell’ambito del Piano Sport e Periferie 2020. L’opera, del valore di circa 1,3 milioni euro, è stata progettata dall’architetto Enrico D’Onofrio e ha visto il coinvolgimento di numerosi professionisti, tra cui il coordinatore della sicurezza, l’ingegnere Antonio di Ciocco, e il responsabile dei lavori, il geometra Vittorio Patriarca. I lavori, iniziati il 17 aprile 2023, vedranno il taglio del nastro domani alle ore 11,30. Il nuovo Palasport rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un territorio affamato di sport e spazi adeguati. Ospiterà discipline come pallavolo, calcio a 5, basket e pallamano, offrendo nuove opportunità agli atleti di ogni età.

Ad arricchire l’atmosfera di festa, la partecipazione delle scolaresche e delle autorità locali, con il sindaco di Agnone, Daniele Saia, a fare gli onori di casa. L’inaugurazione dell’impianto è destinato a scrivere una nuova pagina nello sport altomolisano.