Stalking e tentato omicidio, giovane in fuga: rintracciato e arrestato dai Carabinieri

Nella notte di Pasqua, in Ripalimosani, personale della locale Stazione Carabinieri hanno provveduto al ritraccio di un giovane che si era reso responsabile di condotte violente e persecutorie nei confronti di una donna. I Militari, raccogliendo la richiesta di aiuto della donna, non legata da vincoli sentimentali o affettivi, molestata reiteratamente da comportamenti ossessivi del giovane che erano addirittura sfociati in un tentativo di investimento con una autovettura, hanno ricostruito la vicenda segnalata e rintracciato l’autore che nel frattempo si era dato alla fuga.

La donna, dopo il tentativo di investimento, si era rifugiata in casa in stato confusionale ed in preda al timore di essere oggetto di atti ancora più violenti e pericolosi. Nei giorni successivi, sostenuta da familiari, riusciva a raccontare l’episodio e come era riuscita a sottrarsi all’urto violento dell’auto condotta dal giovane, fornendo le necessarie indicazioni per la sua individuazione.

La successiva ricostruzione degli eventi permetteva di raccogliere i gravi indizi di colpevolezza e di evidenziare che l’autore non era nuovo a tali atteggiamenti e già in passato, per i suoi comportamenti ossessivi, era stato oggetto di ammonimento del Questore di Campobasso per atti persecutori.

Il presidio precautelare applicato si è reso necessario per salvaguardare la vittima e prevenire il rischio di commissione di ulteriori e più gravi reati. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Campobasso a disposizione della competente A.G. che ha convalidato l’operato dei Carabinieri disponendone la custodia cautelare in carcere.