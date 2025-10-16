Statua equestre dedicata all’eroe albanese Scandemberg “difensore impavido della civiltà occidentale”

In occasione della inaugurazione della statua dedicata a Scanderbeg, sabato 18 ottobre Poste Italiane attiverà a Ururi un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, richiesto dal Comune di Ururi. Si tratta di un omaggio all’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota, detto Scanderbeg. Quest’anno ricorrono i 550 anni dalla sua morte, avvenuta nel gennaio del 1468. Principe albanese e re d’Epiro, fu abile condottiero e diplomatico e unì i principati d’Albania, bloccando per decenni l’avanzata dei turchi verso l’Europa.

Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 16 alle 20 in piazza Monsignor Tria.

Il bollo speciale raffigura in vignetta il disegno della statua e riporta in legenda la dicitura «STATUA EQUESTRE DEDICATA A GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBEG – CERIMONIA DI INAUGURAZIONE».

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Termoli / Sportello filatelico Corso Mario Milano, 27 – 86039 Termoli (CB).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.