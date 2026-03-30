Stazione ferroviaria “blindata”: la Polizia incrementa i controlli di prevenzione

In questi giorni, presso la stazione ferroviaria di Isernia, la Polizia di Stato ha condotto un’articolata attività di presidio e controllo realizzata in sinergia tra il personale della Questura di Isernia e gli operatori di FS Security, società…

In questi giorni, presso la stazione ferroviaria di Isernia, la Polizia di Stato ha condotto un’articolata attività di presidio e controllo realizzata in sinergia tra il personale della Questura di Isernia e gli operatori di FS Security, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza, il rispetto delle regole e il decoro degli spazi ferroviari, a tutela dei viaggiatori e degli operatori del settore. Le attività hanno riguardato, da un lato, il contrasto ai comportamenti contrari al regolamento ferroviario, con l’adozione delle sanzioni previste, e, dall’altro, il controllo delle persone presenti nello scalo, svolto per finalità di prevenzione e di polizia.

Particolare attenzione è stata riservata ad alcune aree della stazione in cui erano state segnalate situazioni non conformi alle norme vigenti e incompatibili con il decoro degli ambienti. Il presidio congiunto ha consentito un’azione coordinata e mirata, volta a prevenire e contrastare condotte irregolari e a ripristinare condizioni di ordine e legalità.

L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione tra le Forze di Polizia e FS Security quale strumento per garantire legalità, sicurezza e una fruizione ordinata degli spazi ferroviari. Le attività di presidio e controllo verranno garantite anche nelle prossime settimane, al fine di mantenere elevati livelli di attenzione e prevenzione all’interno dello scalo ferroviario.