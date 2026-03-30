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lunedì 30 Marzo 2026
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Auguri

Leonardo spegne cinque candeline, tantissimi auguri

Da grande probabilmente farà il Vigile del fuoco, perché è affascinato dai mezzi di soccorso, ma intanto si gode il suo quinto compleanno, coccolato dalla sua famiglia. Spegne infatti cinque candeline, proprio oggi, Leonardo Di Biase di Schiavi…

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Da grande probabilmente farà il Vigile del fuoco, perché è affascinato dai mezzi di soccorso, ma intanto si gode il suo quinto compleanno, coccolato dalla sua famiglia. Spegne infatti cinque candeline, proprio oggi, Leonardo Di Biase di Schiavi di Abruzzo/Castelguidone. Augurissimi a Leonardo, alla mamma, al papà, ai nonni, alla bisnonna, gli zii e parenti tutti dalla redazione de l’Eco.

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