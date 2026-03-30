Leonardo spegne cinque candeline, tantissimi auguri

Da grande probabilmente farà il Vigile del fuoco, perché è affascinato dai mezzi di soccorso, ma intanto si gode il suo quinto compleanno, coccolato dalla sua famiglia. Spegne infatti cinque candeline, proprio oggi, Leonardo Di Biase di Schiavi…

Da grande probabilmente farà il Vigile del fuoco, perché è affascinato dai mezzi di soccorso, ma intanto si gode il suo quinto compleanno, coccolato dalla sua famiglia. Spegne infatti cinque candeline, proprio oggi, Leonardo Di Biase di Schiavi di Abruzzo/Castelguidone. Augurissimi a Leonardo, alla mamma, al papà, ai nonni, alla bisnonna, gli zii e parenti tutti dalla redazione de l’Eco.