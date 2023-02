Stefania spegne le candeline… carissimi auguri dalla sua grande famiglia

Un compleanno importante, quello di oggi, a cifra tonda, per Stefania Meo di Castelguidone, che spegne un po’ di candeline… non sveliamo quante per galanteria, ovviamente. In attesa di festeggiare come si deve, i migliori auguri per la giovane mamma sprint, sempre sorridente, arrivano, attraverso l’Eco, dalla sua grande famiglia. E si associa volentieri ai migliori auguri per Stefania anche la nostra redazione.

