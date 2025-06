Stranieri feriti a colpi di arma da fuoco, indagano i Carabinieri

La notte scorsa, intorno alla mezzanotte, in Luco dei Marsi, nel centro abitato, due uomini di nazionalità straniera sono rimasti feriti perché attinti da colpi di arma da fuoco. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Avezzano e del nucleo investigativo del comando provinciale di L’Aquila, coordinati dalla procura della Repubblica di Avezzano, per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e addivenire all’individuazione de i responsabili.

