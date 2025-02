Studenti dell’American International School di Riyadh ospiti dell’Istituto “Scarano” di Trivento

Trivento si apre al mondo con un’esperienza educativa d’eccezione. L’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento si prepara a vivere un evento straordinario, aprendo le porte a un confronto interculturale di grande valore. Lunedì 10 febbraio, le classi terze della Scuola Secondaria di I grado e le classi quarte e quinte del Liceo delle Scienze Applicate accoglieranno una delegazione di studenti dell’American International School di Riyadh, per una giornata che si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di dialogo interculturale, crescita personale e scoperta del territorio.

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione dell’’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, del Comune di Trivento, dell’Associazione Molise Italian Studies e della locazione turistica Arcobaleno, rappresenta un’importante occasione di crescita per tutti i partecipanti. La scuola si conferma così un luogo di incontro dinamico, in cui l’apprendimento supera i confini dell’aula per arricchirsi di nuove prospettive e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità globale.

A sottolineare il valore dell’evento è il dirigente scolastico, Giuseppe Natilli, che commenta con entusiasmo: “Questa giornata è un’opportunità di scambio linguistico e culturale che lascerà un segno profondo nei nostri studenti. Accogliere giovani provenienti da un contesto internazionale come quello di Riyadh significa offrire ai nostri ragazzi una finestra sul mondo, permettendo loro di comprendere quanto la diversità sia una ricchezza e non un ostacolo. L’internazionalizzazione dell’educazione è oggi più che mai una necessità: non possiamo pensare di formare i cittadini del futuro senza dare loro la possibilità di confrontarsi con realtà differenti, di sviluppare un pensiero critico e di imparare a collaborare in un contesto globale. Questa iniziativa è il simbolo di una scuola aperta, inclusiva e proiettata verso il domani.”

Il programma della giornata prevede un susseguirsi di esperienze pensate per rendere lo scambio autentico e significativo. Il primo momento sarà dedicato a un’attività di tutoraggio in lingua inglese, un’occasione preziosa per migliorare le competenze linguistiche e abbattere le barriere comunicative attraverso il confronto diretto tra coetanei.

Successivamente, gli studenti si immergeranno in una passeggiata ecologica e culturale, esplorando le bellezze storiche e artistiche di Trivento. La maestosa Scalinata di San Nicola, la suggestiva Cattedrale e la sua antica Cripta diventeranno tappe di un viaggio non solo fisico, ma anche simbolico, volto a far comprendere l’importanza della memoria storica, della valorizzazione del territorio e della tutela ambientale.

A concludere la giornata sarà un momento conviviale, in cui studenti italiani e sauditi avranno modo di conoscersi meglio, condividere esperienze, raccontarsi e costruire legami autentici. Un’occasione per comprendere come il dialogo tra culture non solo arricchisca il singolo, ma rappresenti anche la chiave per un futuro di cooperazione e comprensione reciproca.

Questo incontro non è solo un’esperienza formativa, ma un tassello di una visione più ampia che vede l’Istituto “Nicola Scarano” sempre più impegnato nel superare i confini dell’aula per aprirsi al mondo. L’educazione del XXI secolo non può più limitarsi ai libri di testo: deve essere vissuta, sperimentata, arricchita dal confronto diretto con realtà diverse.

Il dirigente scolastico Natilli sottolinea ancora una volta l’importanza di iniziative come questa:

“Vogliamo che i nostri studenti si sentano cittadini del mondo, capaci di affrontare il futuro con consapevolezza e apertura. Questa esperienza rappresenta una straordinaria occasione per ampliare i loro orizzonti, per apprendere non solo concetti, ma anche valori fondamentali come il rispetto, la curiosità verso l’altro e la capacità di collaborare oltre ogni differenza culturale. La scuola deve essere il luogo in cui tutto questo prende forma, e noi siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri ragazzi un’opportunità così significativa.”

In un’epoca in cui il valore dell’internazionalizzazione è sempre più centrale, esperienze come questa dimostrano come l’istruzione possa e debba essere un motore di cambiamento e progresso.

Perché la scuola non è solo un luogo in cui si apprende, ma uno spazio in cui si costruiscono legami, orizzonti e sogni comuni per il futuro.