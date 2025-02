Toni Belfatto curerà di nuovo il look delle star al festival di Sanremo

Per il secondo anno consecutivo sarà Toni Belfatto, dermopigmentista e professionista internazionale dell’estetica, a curare, insieme ad un team di 40 parrucchieri, truccatori ed estetiste, il look di cantanti, presentatori e giornalisti nell’area hospitality della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dall’11 al 15 febbraio, l’abruzzese Belfatto, conosciuto in tutto il mondo per le tecniche innovative applicate al mondo della dermopigmentazione e della bellezza, autore di diversi volumi, relatore in più di 100 congressi internazionali e vincitore di due Oscar internazionali dell’estetica, porterà nella città dei fiori il suo concetto di bellezza che non è solo un dettaglio estetico, ma un vero e proprio strumento di comunicazione.

“In un’epoca in cui il look è diventato espressione artistica, politica e culturale, ogni scelta visiva è parte di un messaggio più grande – spiega il dermopigmentista originario di Casoli, in provincia di Chieti -. Che si tratti di un abito scenico, di un trucco audace o di un dettaglio di hairstyling, ogni elemento contribuisce a creare l’immagine che il pubblico vedrà e ricorderà”.

Il nome di Belfatto, non a caso, è legato ai più grandi eventi internazionali. Dopo aver partecipato all’ultima Biennale di Venezia, è stato scelto per occuparsi dell’area beauty dei concerti di Laura Pausini e Claudio Baglioni, del Ballo delle Debuttanti di Monte Carlo e delle serate del rap a Napoli.

“Nel mondo dell’arte, dello spettacolo, della musica e del cinema, la bellezza è più di un dettaglio, è un linguaggio. È un’arma di comunicazione potente, che può affascinare, provocare, emozionare – commenta Toni Belfatto che ha organizzato la partecipazione alla kermesse insieme ai due imprenditori Massimo Perini e Angelo Antonazzo – In ogni grande evento, dietro ogni performance indimenticabile, c’è un team di professionisti che lavora nell’ombra per rendere perfetta ogni immagine e ogni dettaglio”.

Un team – quello che il dermopigmentista abruzzese porterà a Casa Sanremo, area hospitality ufficiale del Festival – composto da eccellenze del mondo del beauty , dal trucco al parrucco, dall’estetica alla dermopigmentazione, provenienti da ogni parte d’Italia. La loro missione sarà la bellezza, intesa come qualità e come parte integrante della narrazione di ogni evento, affinché le performance artistiche possano brillare non solo attraverso la voce e la recitazione, ma anche attraverso un’estetica capace di sorprendere, emozionare e lasciare il segno.

“Essere parte di tutto questo è un onore e una responsabilità ed è la conferma che la qualità, alla fine, vince sempre – spiega Belfatto – Troppo spesso si pensa che chi arriva in alto sia stato fortunato. Io non ci credo. Il successo è fatto di disciplina, passione, sacrificio. È fatto di notti insonni a studiare, migliorare, provare e riprovare fino alla perfezione. È fatto di momenti in cui tutto sembra crollarti addosso, ma tu scegli di resistere. È fatto di porte chiuse in faccia, di ostacoli che sembrano insormontabili. Ma il punto è questo: se non molli, vinci”.

Un percorso, quello di Toni Belfatto, costruito con determinazione, passione e amore per il proprio lavoro, che dal suo Abruzzo lo ha portato nei più grandi eventi e contesti legati alla bellezza in tutto il mondo. Tra i suoi contributi al mondo dell’estetica riconosciuti a livello internazionale c’è l’invenzione della Tricopigmentazione, una specializzazione nata con l’obiettivo di risolvere inestetismi legati alla calvizie, a diradamenti del cuoio capelluto e a cicatrici da autotrapianto. Oggi Belfatto è una figura di riferimento della dermopigmentazione e dell’estetica avanzata: tiene corsi in tutto il mondo formando i migliori professionisti del settore, è presidente dell’Aider (Associazione italiana dermopigmentazione) e lavora al fianco dei più prestigiosi medici estetici con l’obiettivo di riconoscere la dermopigmentazione e il tatuaggio paramedicale – tecnica utilizzata per nascondere cicatrici e inestetismi – nell’ambito medico, creando quella complementarietà tra chirurgia estetica e dermopigmentazione estetica che aiuta i pazienti a risolvere non solo il problema estetico ma anche le conseguenze psicologiche che ne derivano.

Un prezioso bagaglio professionale che Toni porterà con sé, la prossima settimana, e che metterà a disposizione delle celebrities di Casa Sanremo. Senza mai dimenticare il suo Abruzzo, che promuove in tutti gli eventi internazionali ai quali partecipa, e che lo accompagnerà anche nella città dei fiori.