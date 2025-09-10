Target Sprint: tanti atleti abruzzesi sul podio, brillano Anna D’Amico di Atessa e Domiziana Lanzillotti di Vasto

L’Abruzzo si fa onore nella disciplina del Target Sprint che ha animato, nei giorni scorsi, il poligono di Ora (BZ).

Il Target sprint è una disciplina sportiva che combina corsa e tiro a segno, unendo resistenza fisica, velocità e precisione nella tecnica della respirazione e quindi del tiro a segno.

La rassegna nazionale, che si è tenuta in provincia di Bolzano, ha visto la partecipazione di 65 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi i titoli tricolore in un’atmosfera di competizione, ma soprattutto di divertimento.

Tra i premiati, che sono saliti sul podio, anche atleti e atlete di Vasto e Atessa. In particolare, nella categoria Allievi: prima Anna D’Amico di Atessa e terza Elena Pellegrini sempre di Atessa, collegate al Tiro a segno nazionale di Lanciano.

Nella categoria JUNIOR UOMINI 2, secondo classificato Raffaele Carbone di Vasto. Nella categoria RAGAZZI FEMMINILE, prima classificata Domiziana Lanzillotti di Vasto, del Tsn di Pescara.

Qui le classifiche generali.