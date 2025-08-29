Tartufo: contributi ai Comuni della Regione Abruzzo per attività promozionali

Avviso pubblico per erogare contributi finanziari ai Comuni della regione Abruzzo per la realizzazione di attività promozionali legate alla valorizzazione del tartufo attraverso manifestazione fieristiche e l’attivazione di percorsi gastronomici.

Sono ammissibili a proporre istanza di partecipazione i Comuni della regione Abruzzo che hanno il loro territorio, anche in quota parte, ricadente all’interno delle aree a vocazione tartufigena come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi (“Carta delle potenzialità tartuficole dell’Abruzzo – Regione Abruzzo/ARSSA 2005).

