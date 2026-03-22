Teatro Italo Argentino: gran finale di stagione con “I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa”

Chiusura di stagione con il botto: al teatro Italo Argentino, questa sera alle 18, in scena I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo e con Adriano Evangelisti. Prodotto dal Teatro de gli Incamminati in collaborazione con Ars Creazione e Spettacolo e diretto da Raffaele Latagliata, lo spettacolo chiuderà la stagione teatrale 2025/2026 del palco agnonese, coronando un cartellone che ha esplorato generi e temi diversi, nel segno della varietà, della qualità e dell’alto professionismo.

La pièce narra una vera e propria saga familiare: in un’Italia popolare d’altri tempi, la famiglia Mezzalira, produttrice di olio, si trova ad affrontare una spirale di infausti accadimenti a metà fra il tragico e il comico, che la porterà a scovare segreti, tabù e non detti sempre più trascinanti. Il linguaggio teatrale oscilla continuamente tra i toni frizzanti della commedia all’italiana e le tinte del giallo e del thriller: uno spettacolo tutto da ridere che non rinuncia però a momenti di pura emozione, con la consapevolezza di lasciar vivere, attraverso l’epopea dei Mezzalira, la bellezza imperfetta di ogni storia familiare.

La vicenda ha luogo nelle scene asciutte ed evocative firmate da Andrea Coppi, mentre gli interpreti vestono i costumi di Daniele Gelsi; di Valerio Di Tella è la direzione tecnica. Degli stessi interpreti sono le musiche originali, scritte da Tiziano Caputo, e la drammaturgia originale, frutto della penna di Agnese Fallongo: un duo di altissimo livello, quello di Agnese e Tiziano, che il pubblico agnonese ha già apprezzato nella scorsa stagione teatrale con Fino alle stelle… – scalata in musica lungo lo Stivale e che ha più volte ricevuto anche il sostegno e l’apprezzamento di artisti del calibro di Rosario Fiorello.

«Con I Mezzalira si chiude la seconda stagione teatrale firmata e organizzata interamente dalla nostra Associazione» commentano gli Amici del Teatro Italo Argentino. «Un cartellone ricco e variegato, nel quale il nostro pubblico ha potuto assistere a spettacoli di alto livello, che prima e dopo Agnone hanno toccato alcune tra le scene più importanti d’Italia. Non possiamo che rinnovare la nostra più profonda gratitudine al Comune di Agnone per il sostegno, alla Pro Loco di Agnone per il supporto e soprattutto al nostro caloroso pubblico proveniente da tutta la Regione, che per il secondo anno ci ha seguito con entusiasmo e interesse».

I biglietti per I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa sono in vendita al costo di 22 euro in platea ed 15 in galleria per la tariffa intera, 12 euro in platea ed 10 in galleria per la tariffa ridotta under25. È possibile acquistarli in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). A partire dalle ore 17, sarà inoltre attivo il botteghino del teatro. Per informazioni, scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o seguire i canali social del Teatro.