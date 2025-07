Teatro, Pietrabbondante al centro della rassegna ‘Palcoscenici Off’: in scena un triplo omaggio a Plauto

Non un semplice cartellone estivo, ma un vero e proprio viaggio tra i tesori del Molise, guidati da musica, teatro e storia. Si chiama “Palcoscenici Off” la nuova rassegna culturale presentata questa mattina a Campobasso, frutto della sinergia tra Fondazione Molise Cultura e Regione Molise. Un percorso che dal 29 luglio al 17 agosto animerà alcuni dei luoghi più iconici del territorio, con spettacoli capaci di fondere memoria, identità e bellezza.

Alla conferenza stampa, il consigliere regionale Fabio Cofelice, delegato a Turismo e Cultura, ha parlato di “un progetto ambizioso, che coniuga promozione del territorio e offerta culturale di qualità. Il Molise – ha aggiunto – non può più permettersi di essere considerato periferia dell’arte. Con questa rassegna lanciamo un segnale forte: il nostro patrimonio è vivo, capace di attrarre e affascinare”.

Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura, ha posto l’accento sulla centralità del teatro classico e sulla scelta strategica delle location: “Il sito archeologico di Pietrabbondante è un gioiello di inestimabile valore. Non esiste scenografia migliore per rendere omaggio a Plauto e al teatro latino”. Al tavolo dei relatori anche il giornalista Enzo Luongo, componente del Cda della Fondazione.

Ed è proprio Pietrabbondante a confermarsi il vero punto di riferimento della rassegna, con tre appuntamenti imperdibili dedicati al grande teatro plautino: 29 luglio: “Anfitrione”, l’intramontabile gioco degli equivoci divini e umani; 9 agosto: “I Menecmi”, la commedia degli scambi di persona che ha ispirato secoli di teatro comico; 11 agosto: “La commedia delle tre dracme”, un inno alla beffa e alla leggerezza, tra i testi meno noti ma più brillanti di Plauto.

Tre spettacoli, tutti alle 18.30, immersi nella luce dorata del tramonto e nella magia senza tempo dell’antico teatro sannita. Un’esperienza che va oltre lo spettacolo: è rito, emozione condivisa, ritorno alle origini del teatro.

Ma “Palcoscenici Off” non si ferma a Pietrabbondante. Il Molise intero si trasforma in un palcoscenico diffuso: Altilia di Sepino, il 31 luglio, ospiterà la raffinata voce di Chiara Civello, con contaminazioni sonore dal Brasile all’America, per il progetto “Acustica 2025”; Trivento, il 4 agosto, accoglierà il Sergio Caputo Trio nella splendida Piazza della Cattedrale, con l’apertura straordinaria della cripta a fare da cornice d’eccezione; Larino, il 17 agosto, chiuderà la rassegna con “Melodie mediterranee”, omaggio a Grazia Di Michele con Massimo Di Matteo e la Macapea Band, nella scenografica Piazza Duomo.

Altri luoghi simbolici come Capracotta e Campitello Matese faranno da ulteriore cassa di risonanza per una manifestazione che punta a coinvolgere tutta la regione.

“Questa rassegna – ha concluso Cofelice – non è solo un invito a godere di grandi spettacoli, ma un’opportunità per riscoprire l’anima del Molise. Cultura significa radici, ma anche visione. E noi vogliamo un Molise che abbia il coraggio di scommettere sulla bellezza e sul talento”.

In un’estate affollata di proposte, “Palcoscenici Off” si distingue per eleganza, profondità e coerenza. Una dichiarazione d’amore alla cultura e al territorio, che rilancia il Molise come spazio vivo di arte, storia e meraviglia.