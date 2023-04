Teatro Savoia, Sergio Castellitto ricorda commosso l’attrice Paola Cerimele (video)

Sergio Castellitto ricorda l’attrice agnonese Paola Cerimele, prematuramente scomparsa in un incidente stradale verificatosi il 25 agosto scorso lungo la fondovalle Trignina. Al teatro Savoia di Campobasso, dopo aver messo in scena lo spettacolo: “Zorro. Un eremita da marciapiede”, Castellitto ha usato parole dolcissime per ricordare la Cerimele conosciuta durante i casting della pellicola cinematografica: “Non ti muovere”. Di seguito riportiamo l’intervento dell’attore di origini molisane che ha chiuso la stagione teatrale del Savoia. Intanto ad Agnone continua a riscuotere proseliti l’iniziativa promossa da l’Eco online e dagli amici di Paola per la contitolare l’Italo Argentino alla sua figura. A riguardo nei prossimi giorni, i promotori dell’idea, consegneranno nelle mani del sindaco Daniele Saia l’adesione di alcune associazioni locali che vanno a sommarsi alle 2600 firme raccolte nei mesi scorsi.

