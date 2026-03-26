Tegole divelte dalle raffiche di vento, i Vigili del fuoco mettono in sicurezza il tetto

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in contrada Macchie a Campobasso, per la messa in sicurezza di un tetto. Il forte vento ha divelto le tegole, rendendo lo stabile potenzialmente pericoloso. Il personale ha rimosso le…

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in contrada Macchie a Campobasso, per la messa in sicurezza di un tetto. Il forte vento ha divelto le tegole, rendendo lo stabile potenzialmente pericoloso. Il personale ha rimosso le tegole rimaste pericolanti. Nessuno è rimasto ferito.