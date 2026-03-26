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Tegole divelte dalle raffiche di vento, i Vigili del fuoco mettono in sicurezza il tetto

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in contrada Macchie a Campobasso, per la messa in sicurezza di un tetto. Il forte vento ha divelto le tegole, rendendo lo stabile potenzialmente pericoloso. Il personale ha rimosso le…

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Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in contrada Macchie a Campobasso, per la messa in sicurezza di un tetto. Il forte vento ha divelto le tegole, rendendo lo stabile potenzialmente pericoloso. Il personale ha rimosso le tegole rimaste pericolanti. Nessuno è rimasto ferito.

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