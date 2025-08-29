Tenta di sfilare la pistola ad una guardia e minaccia gli agenti, 30enne arrestato dai Carabinieri

Stazione ferroviaria, prime ore del mattino, un 30enne di origine straniera si avvicina ad un addetto alla vigilanza e gli chiede una sigaretta. Al rifiuto della guardia giurata, l’uomo dapprima inizia ad inveirgli contro, e poi lo aggredisce, tentando di sfilargli la pistola dalla fondina.

Il giovane non riesce nell’intento grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Avezzano, che si precipita nel piazzale della stazione ferroviaria e blocca il 30enne, che nel frattempo ha raccolto un grosso sasso da terra e lo mostra all’equipaggio della gazzella con fare minaccioso.

La scena non sfugge a due Carabinieri, liberi dal servizio e casualmente presenti nei paraggi, che forniscono ausilio ai colleghi in uniforme. Il giovane, privo di documenti, viene accompagnato in caserma e identificato, prima di procedere al suo arresto in flagranza per tentata rapina aggravata e resistenza a un pubblico ufficiale.

Attenderà l’esito dell’udienza di convalida nel carcere San Nicola di Avezzano, dove è stato condotto su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo marsicano.

Il 30enne, già gravato da precedenti vicissitudini giudiziarie, è stato anche segnalato alla Prefettura di L’Aquila come assuntore di stupefacenti, dal momento che la perquisizione personale operata a suo carico ha permesso di rinvenire alcuni grammi di hashish per uso personale.