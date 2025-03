Test antidroga positivo: due automobilisti dicono addio alla patente, sequestrati anche i veicoli

Alto Sangro – Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio per il contrasto all’illegalità diffusa ed allo allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, che ha visto impegnati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, sono state controllate 151 persone, in particolar modo quelle che potevano apparire sospette per atteggiamento o per circostanze di tempo e di luogo.

Una particolare attenzione è stata rivolta al controllo degli avventori, in special modo di quelli con precedenti penali o con pregiudizi di polizia, di 29 locali ed esercizi pubblici. In tale contesto si inserisce la segnalazione alla Prefettura di due persone, sorprese dai Carabinieri con piccole quantità di cocaina per uso personale.

Numerosi controlli sono stati svolti a carico delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, nel corso dei quali i Carabinieri hanno verificato il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità, tra cui l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne.

Le pattuglie dei Carabinieri, nell’ottica dell’incremento della sicurezza sulle strade, hanno effettuato diversi posti di controllo sulle arterie viarie di maggior rilievo. Sono stati sottoposti a verifica 90 autoveicoli e riscontrate alcune violazioni del codice della strada, talune di gravità tale da dover procedere al ritiro della patente di guida, in quattro casi, o della carta di circolazione. È stato sorpreso e sanzionato anche un automobilista che si era posto alla guida di un veicolo con patente revocata.

Due automobilisti, risultati positivi al tampone salivare, il cosiddetto test antidroga, sono stati denunciati per guida sotto l’influenza di stupefacenti. In un caso è scattato anche il sequestro dell’auto, finalizzato alla successiva confisca. Uno dei due, inoltre, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e, dunque, segnalato alla Prefettura.

Un altro utente della strada, sempre nell’ambito dei controlli finalizzati ad evitare le stragi del sabato sera, è stato denunciato dai Carabinieri per essersi rifiutato di sottoporsi al test anti droga.