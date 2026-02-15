Cocaina già suddivisa in dosi: 31enne straniero denunciato dai Carabinieri nel Chietino

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lanciano, impegnati in uno specifico servizio finalizzato a prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano un cittadino straniero 31enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto con particolare attenzione alle aree urbane e ai contesti maggiormente esposti al fenomeno dello spaccio al dettaglio. Nel corso dell’attività operativa, i militari hanno proceduto a perquisizione personale nei confronti del soggetto, ritenuto sospetto per atteggiamenti e circostanze rilevate durante il servizio.

La successiva estensione della perquisizione all’abitazione dell’uomo ha consentito di rinvenire:

grammi 22,11 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la cessione;

pronte per la cessione; due bilancini di precisione, verosimilmente utilizzati per il confezionamento delle dosi;

denaro contante per un importo complessivo pari a circa 1.700 euro.

La suddivisione della sostanza in dosi e la presenza di strumenti per la pesatura hanno costituito elementi significativi ai fini della configurazione dell’ipotesi di detenzione per finalità di spaccio.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati connessi agli stupefacenti, fenomeno che incide in maniera significativa sulla sicurezza urbana e sul tessuto sociale, con particolare riguardo alla tutela delle fasce più giovani della popolazione.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori servizi mirati, anche nelle ore serali e notturne, al fine di garantire un’azione capillare di prevenzione e di assicurare una presenza costante e visibile sul territorio.