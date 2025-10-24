Tiro a volo: l’open day con il tecnico nazionale Micheletti e la campionessa Giulia Vernata

Numerosi i partecipanti all’open day ‘Tira’ a San Giuliano del Sannio (CB) la scorsa domenica. CIP Molise ed Inail, ancora una volta, hanno regalato emozioni speciali agli assistiti che hanno preso parte alla giornata dedicata al tiro a volo.

Una disciplina che richiede elevata concentrazione, precisione, padronanza e controllo della respirazione. Presso l’impianto di località Torretta tanti hanno manifestato la volontà di continuare a praticare questo sport.

“Una bellissima esperienza che ha registrato una ampia adesione – ha da subito commentato il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella”

L’evento, inoltre, è stato caratterizzato da due presenze speciali: il tecnico nazionale Giampaolo Micheletti e la campionessa di tiro a volo Giulia Vernata.

Intanto, costante il sostegno dell’Inail. «Cerchiamo di dare sempre più motivazione ai nostri atleti affinché si avvicinino all’attività sportina e magari si inseriscano in un contesto agonistico» – ha dichiarato il Direttore dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Rocco Del Nero.

Certamente si è trattato di una occasione unica: provare ed apprezzare, in un ambiente accogliente, il tiro a volo con il supporto di personale qualificato.

Ad omaggiare l’open day, con un saluto durante le attività, il Presidente del Coni, Benito Suliani, il Coordinatore regionale di Sport e Salute, Angelo Campofredano, il vice Delegato FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo) Molise, Pina Calcagnile, anche in rappresentanza del Delegato regionale FITAV, Giuseppe Erra, ed i componenti della Giunta del Comitato Paralimpico in Molise, Giuseppe Formato, Gianluca Tramontano e Nicola D’Ottavio. Le attività sono state coordinate da Mariella Procaccini.