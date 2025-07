Tiro lunga distanza, trofeo “Auro d’Alba”: medaglie d’oro per Corbo, Valerio e De Thomasis

Un’altra bella pagina di sport con l’impiego di armi da fuoco è stata scritta sul campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo. Sabato, giornata calda e in assenza di vento, è andata in scena la terza gara del torneo sulla lunga distanza, con bersagli posti a cinquecento metri.

I tiratori, provenienti da Molise, Campania, Puglia e Abruzzo, si sono sfidati con rosate molto strette a colpi di V-Bull.

Da sinistra Coletta, Corbo e Di Domenico

Nella categoria “Production” sul primo gradino del podio è salito ancora una volta Antonio Corbo, con il punteggio di 221 e diciotto V-Bull; medaglia d’argento per Mauro Coletta, campano, con 211 e dodici V-Bull; medaglia di bronzo per l’abruzzese Aurelio Di Domenico, con il punteggio di 210 e dieci V-Bull.

Da sinistra Di Carlo, Valerio e Candeloro

Per la categoria “F-Class Tr” questo il podio all’esito delle tre maches disputate: medaglia d’oro per il “senatore” molisano Pasqualino Valerio, forte di un punteggio di 222 con venticinque V-Bull; secondo classificato Corrado Di Carlo, con lo stesso punteggio di 222, ma con diciotto V-Bull; terzo, medaglia di bronzo, per Paolo Candeloro di Vasto, titolare dell’omonima armeria, con il punteggio di 218 e ventidue V-Bull.

Da sinistra Di Pietro e De Thomasis

Nella categoria “F-Class Open“, con soli due partecipanti, a vincere è stato il solito Andrea De Thomasis che ha totalizzato ben 225 punti con ventinove V-Bull; sul secondo gradino del podio Moreno Di Pietro con 216 e quindici V-Bull.