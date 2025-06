Tiro sportivo: il campo “Auro d’Alba” ospita la decima edizione del trofeo Fiocchi-Sabatti

Due colossi del settore armiero, vanto del made in Italy, scelgono e premiano le aree interne del Vastese. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il campo di tiro Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo ospiterà il prestigioso trofeo nazionale Fiocchi-Sabatti.

Una competizione sportiva che già lo scorso anno ha mosso e attirato tiratori e addetti al lavori del settore armiero da tutta Italia, innescando un interessante flusso turistico nelle zone dell’entroterra Vastese.

«Non è scontato, né banale, che due colossi del settore armiero italiano decidano di svolgere il prestigioso torneo nazionale, giunto alla sua decima edizione, su un campo di tiro situato nelle zone interne dell’Alto Vastese. – commentano dal direttivo del campo Auro d’Alba – Grazie a queste competizioni di caratura nazionale e anche internazionale, portiamo nei piccoli centri montani decine e decine, se non centinaia di tiratori sportivi, appassionati di armi e munizioni e addetti ai lavori. Lo sport, praticato con armi da fuoco, che alimenta le presenze turistiche sul territorio dell’Appennino e lo fa conoscere all’esterno, al resto d’Italia. Ringraziamo Fiocchi Munizioni e Sabatti armi per la fiducia accordata al nostro campo, per la seconda volta consecutiva. E un grazie particolare agli amici dell’associazione Samnium Shooting Club che hanno curato l’organizzazione dell’evento».

Evento di tiro a 500 metri sponsorizzato dalla ditta FIOCCHI MUNIZIONI e dalla fabbrica d’armi SABATTI.

Al miglior tiratore con arma Sabatti in calibro .308 Winchester che utilizzerà munizionamento Fiocchi, sarà assegnato come premio una carabina Sabatti Tactical EVO Olive Black, 200 cartucce Fiocchi linea PERFECTA calibro .308 Winchester e 200 palle monolitiche MRR Bullets in calibro .30.

Saranno inoltre riservati altri premi messi a disposizione dall’Associazione organizzatrice Samnium Shooting Club.

I tiratori privi di carabina, o comunque non in possesso di armi Sabatti avranno a disposizione una carabina Sabatti STR Sport con ottica Sightmark e munizioni Fiocchi Exacta (fino ad esaurimento).

Trofeo Fiocchi/Sabatti 2024

Domenica 20 luglio 2025

Campo di tiro “ASD Auro d’Alba”, a Schiavi di Abruzzo (CH)

Inizio gara ore 9

