Dimensione pressa Open Fiber: ripristinata la connessione veloce nelle aree interne del Vastese

Connessione internet troppo lente, al limite della sopportazione. Segnalazioni ripetute, a decine, per settimane e per mesi dagli utenti di Schiavi di Abruzzo e di altri centri montani del Vastese.

Lo speed test dei giorni scorsi che mostra l’evidente problema in caricamento

Nonostante le proteste, non si riusciva a trovare una soluzione. Dimensione, il gestore molisano della linea internet ultraveloce, prende di petto la questione e pressa Open Fiber affinché venga risolto il perdurante il problema. E da qualche giorno la connessione veloce a Schiavi di Abruzzo è stata ripristinata, come mostra lo screenshot qui in basso dello speed test.