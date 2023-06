Torneo “Nuove Speranze”, Esordienti in campo al “Civitelle” insieme al gruppo Folklorico

Si terrà il domenica 4 giugno, presso lo stadio “Civitelle” di Agnone, l’ultimo dei quattro tornei organizzati dal settore giovanile dell’Olympia Agnonese, il 18° torneo nazionale “NUOVE SPERANZE” riservato alla categoria Esordienti (2010 – 2011), con inizio alle ore 9,30. Un evento sportivo in collaborazione con il Comune di Agnone, la F.I.G.C. Regionale e Provinciale, il Coni e la Pro Loco.

Il torneo vedrà la partecipazione di sei squadre provenienti anche da fuori regione: ASD DELFINO PESCARA CALCIO, ASD ASD VIRTUS VASTO, ASD I SANNITI di Campobasso, ASD AZZURRO – MARIGLIANO di Napoli, ASD – CUPELLO, e la squadra di casa ASD POLISPORTIVA OLIMPIA AGNONESE.

Le squadre saranno divise in due gironi di tre che si affronteranno in gare di sola andata.

«Le squadre si batteranno con lealtà sportiva per ambire alla vittoria finale. – spiegano dalla società sportiva – La manifestazione vedrà anche la partecipazione di numerosi genitori al seguito dei propri figli, per trascorrere una domenica all’insegna del calcio sano e per visitare la splendida città d’arte. Per la premiazione finale sarà presente il sindaco di Agnone, l’assessore Gennarelli, l’assessore Sciulli, il presidente della società sportiva Russo, il presidente provinciale Figc Nino Rossi».

«Prima delle premiazioni si esibirà sul prato verde il gruppo folklorico di Agnone, abbinando sport e cultura popolare, veramente uno spettacolo molto interessante e attrattivo. – chiudono dalla società – Gli organizzatori invitano tutti i genitori dei ragazzi e sportivi a non mancare a questa splendida chiusura dell’annata calcistica del settore giovanile dell’Olympia».