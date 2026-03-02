“Totalmente incompatibili”: sul palco le follie della convivenza e i paradossi delle relazioni moderne

L’attrice di origini molisane, volto amatissimo della TV e del cinema, insieme al suo compagno di vita e di palco Corrado Nuzzo, si confermano come una coppia che agisce come una vera e propria calamita per il pubblico, essendo capace di trasformare le contraddizioni del quotidiano in un’esplosione di comicità.

In questo nuovo progetto, ospite domani sera della stagione di spettacoli del Teatro Savoia, il duo mette a nudo con la consueta ironia tagliente e quella verve irresistibile che la contraddistingue – le follie della convivenza, i paradossi delle relazioni moderne e, soprattutto, l’eterno conflitto tra ciò che siamo e ciò che vorremmo apparire.

In contrasto tra di loro, in disaccordo con il mondo, felicemente inadattabili. Per Corrado Nuzzo e Maria Di Biase non valgono né il detto “chi si somiglia si piglia” e neppure “gli opposti si attraggono”, perché nulla li accomuna e tutto li allontana.

Eppure, nonostante questo, da svariati anni continuano a stare insieme nella vita e in scena: perché? Perché amano le diversità, perché si sentono dei pesci fuor d’acqua, perché sono degli outsider, ma soprattutto perché con il loro disagio fatturano.

Con un metodo empirico consolidato questi due fini studiosi dell’animo umano cercheranno insieme al pubblico di codificare il presente, riducendo al minimo il confronto con il passato e la paura per il futuro. Vittime come tutti dell’inciviltà digitale che semplifica il contenuto, asseconda la pigrizia, indebolisce la memoria, cercheranno nonostante tutto di privilegiare l’analisi rispetto al giudizio concedendosi il lusso di fermarsi un attimo e raccontare i disastri che vedono intorno a loro. Consapevoli che non si può ridere di tutto e di tutti, rimangono comunque convinti a provarci fino in fondo. In questo spettacolo troveranno un punto di accordo o resteranno totalmente incompatibili?

Dopo il grande successo di “Delirio a due” di Eugène Ionesco per la regia di Giorgio Gallione, che in due anni di tournée ha collezionato innumerevoli sold out in tutta Italia, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase tornano al teatro in cui sono essi stessi autori, con uno spettacolo fortemente voluto che prende spunto dalla loro vita (anche di coppia) e dall’osservazione curiosa di quella degli altri.

Il risultato è uno spettacolo che diverte e fa riflettere, confermando la loro capacità di conquistare il pubblico con una comicità intelligente e mai banale Per “Totalmente incompatibili” si affiancano nuovamente alla coproduzione Agidi e Nido di Ragno.