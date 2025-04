Tra Guerra totale e Resistenza nella terra di mezzo: lotta di Liberazione lungo la linea Gustav

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione italiana dal nazifascismo, il 10 e 11 aprile si terrà a Campobasso presso l’Università degli Studi del Molise il Convegno “Tra Guerra totale e Resistenza nella terra di mezzo. Il confronto militare e la lotta per la Liberazione lungo la linea Gustav“, organizzato dai docenti Unimol Giovanni Cerchia e Giuseppe Iglieri.

Il Seminario di studi promosso dalla Sissco – Societa Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea intende approfondire le dinamiche, gli episodi cruciali, i protagonisti del conflitto tra eserciti e della lotta resistenziale condotta presso le regioni dell’Italia centro-meridionale attraversate dalla Linea Gustav, tra l’autunno 1943 e la primavera 1944.

Grazie alla collaborazione di un ampio partenariato formato da Atenei, Centri di ricerca, Associazioni culturali e al contributo di numerosi relatori esperti della materia, il convegno si pone l’obiettivo di approfondire il nodo storico relativo al rilievo della prima fase della campagna di liberazione italiana. In particolare, attraverso i temi affrontati dai panel, verrà analizzato il passaggio degli eserciti coinvolti nella campagna di Liberazione italiana e il coinvolgimento della popolazione centro-meridionale entro la categoria più ampia di lotta di Resistenza, elementi che, nonostante una più recente e rinnovata chiave interpretativa storiografica, appaiono ancora non del tutto risolti. I lavori prenderanno avvio giovedì 10 aprile dalle ore 11 presso l’aula Genovesi del Dipartimento di Economia (II edificio polifunzionale).

L’evento progettato in collaborazione tra le Università e gli Istituti storici delle regioni attraversate dalla Linea Gustav si pone, in definitiva, come occasione di rilievo nazionale per la costruzione di una nuova narrazione intorno ad una delle più rilevanti pagine della storia italiana.