“Un Albero per il Futuro”, progetto di educazione ambientale in Alto Molise con i Forestali Biodiversità

In occasione della seconda edizione della Giornata nazionale del Made in Italy, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia organizza due eventi speciali dedicati alla scoperta del patrimonio naturale molisano. Le iniziative, aperte a tutta la cittadinanza, si terranno nelle mattinate di martedì 8 e lunedì 14 aprile 2025, dalle ore 10 alle 13, presso il Centro visite della Riserva naturale dello Stato e Riserva della biosfera MaB UNESCO di Montedimezzo, nel territorio di Vastogirardi.

Gli open day rappresentano un’occasione unica per avvicinarsi alla biodiversità locale attraverso percorsi immersivi guidati dai Carabinieri Forestali e dalle unità specializzate del Reparto. I visitatori saranno accompagnati lungo un “percorso natura” che toccherà i recinti faunistici, le voliere e il museo naturalistico della Riserva, per conoscere da vicino le specie animali e vegetali che popolano l’area protetta. A completare l’esperienza sarà la partecipazione al progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, con la messa a dimora di piante autoctone.

Un gesto concreto per sensibilizzare sull’importanza del bosco e degli alberi per l’equilibrio degli ecosistemi e la sopravvivenza del pianeta. Entrambi gli eventi sono gratuiti. È tuttavia gradita la prenotazione entro le ore 13 del giorno feriale precedente l’iniziativa. In caso di maltempo, gli appuntamenti saranno annullati. Con iniziative come queste, i Carabinieri Forestali ribadiscono il loro impegno nella tutela, conservazione e ripristino della biodiversità, promuovendo al contempo una cultura della sostenibilità che affonda le radici nel rispetto della natura e nella valorizzazione del territorio. Per informazioni e prenotazioni: Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia – Via V. Bellini n. 8/10; tel. 0865/3935; mail: 043349.001@carabinieri.it.