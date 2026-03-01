Tra letture e orientamento: progetti “Libriamoci” e “Identità e futuro” all’istituto di Castiglione

Nel mese di febbraio sono state tante le attività cui hanno partecipato i ragazzi delle scuole secondarie dell’istituto all’interno dell’iniziativa nazionale di “Libriamoci” e del progetto di orientamento e continuità “Identità e futuro”.



“LIBRIAMOCI”: un ponte tra giovani, lettura e mondi fantastici.

Da diversi anni l’istituto di Castiglione Messer Marino partecipa all’evento nazionale “LIBRIAMOCI”. L’obiettivo del progetto, promosso dal “Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura”, è quello di avvicinare i ragazzi al mondo della lettura, promuovere l’amore per i libri e offrire uno spazio d’espressione e di dibattito in cui essi abbiano l’opportunità di potersi confrontare, esprimere liberamente, sperimentare e affinare anche l’arte dell’ascolto, costruendo una connessione tra loro stessi e il mondo attraverso le parole e i racconti.

Il progetto coinvolge le tutte classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, scegliendo, ogni anno, un tema diverso sul quale concentrare le letture. Per l’anno 2026, i temi proposti sono: “Cantare la bellezza” dedicato alla bellezza della natura e delle creature; “Creature in cammino” incentrato sull’emotività e la costruzione di mondi interiori plasmati da esperienze di vita vissuta e infine “Creature nel nostro tempo” per uno sguardo critico verso la realtà e le sfide che oggi ci pone dinanzi, sia dal punto di vista sociale che ambientale.

Nei vari plessi, ogni insegnante di Italiano ha scelto un tema diverso e ha guidato i ragazzi nella lettura, rigorosamente ad alta voce, di testi scelti e nelle attività di dibattito, gare di lettura, scrittura creativa e comprensione. I testi letti sono stati “Cacciatori di stelle” di Peppe Millanta, “Marcovaldo” di Italo Calvino, “il Cantico delle creature” di San Francesco, “Pinocchio” di Collodi, “Matilde” di Roald Dahl. Il progetto è stato anche supportato dalla Proloco “Coelentia”, la quale ha proposto attività culturali nel comune di

Celenza sul Trigno dal titolo “Una biblioteca per tutti”.

Nella scuola secondaria di Palmoli il tema affrontato è stato quello “Creature nel nostro tempo” per uno sguardo sulla multiculturalità e l’inclusione: i ragazzi si sono cimentati nella lettura animata dell’albo illustrato “Una giornata particolare per i calzini spaiati” rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia. L’evento è stato anche l’oggetto del laboratorio di lettura all’interno del progetto di orientamento: a seguito della lettura, i ragazzi hanno guidato nei lavori i bambini che, con la loro creatività e spontaneità, hanno riflettuto sull’importanza dell’amicizia e sulla ricchezza che la diversità può donare a bimbi e ragazzi. Al termine i ragazzi hanno donato l’albo alla scuola dell’infanzia di Palmoli.

Il progetto rappresenta un’occasione unica per avvicinare gli studenti alla lettura e ai libri in modo coinvolgente e attivo permettendo loro di aprire lo sguardo e la mente verso mondi fantastici, sì, ma più attuali che mai!

Le docenti : Colella Maria, Greco Martina, Rocchio Martina, Mastroberardino Francesca

”IDENTITA’ E FUTURO” : progetto di orientamento e continuità.

Il progetto di orientamento e continuità mira a far sviluppare a bambini e ragazzi la conoscenza delle proprie attitudini, dei propri interessi e delle proprie emozioni: con le attività in continuità i bambini hanno avuto la possibilità di conoscere gli alunni, gli insegnanti e gli ambienti di un diverso ordine nonché nuove discipline, garantendo così un passaggio sereno; ai ragazzi della secondaria i laboratori hanno permesso di comprendere al meglio le proprie inclinazioni, acquisire quella consapevolezza che li porterà a compiere scelte future.



I laboratori hanno visto la partecipazione di tutti i ragazzi delle scuole secondarie di Castiglione M.M., Palmoli, Roccaspinalveti e Celenza sul Trigno, che si sono cimentati nel ruolo di tutor dei bambini della primaria e dell’infanzia, guidandoli alla scoperta di vecchie e nuove discipline, all’insegna della scienza, della tecnologia, della lettura, delle lingue straniere, dell’arte e della musica e dell’attività fisica. Grazie ad essi, i bambini hanno approfondito le materie STEM con piccoli esperimenti scientifici e attività di robotica, nelle quali i ragazzi hanno insegnato ai più piccoli a programmare dei piccoli robot; con attività ludiche e cacce al tesoro i più piccoli hanno approfondito l’inglese e conosciuto un’altra lingua straniera, il francese; i laboratori di lettura hanno incoraggiato l’immaginazione e la fantasia dei bimbi dell’infanzia; infine i laboratori di arte, musica e scienze motorie hanno stimolato la creatività attraverso il ritmo, la corporeità e le immagini.

ins. Francesca Mastroberardino