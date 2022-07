Tragico schianto, Agnone ricorda Mario Scampamorte ad un anno dalla morte

Esattamente un anno fa un tragico incidente sulla provinciale Casoli – Fossacesia, in provincia di Chieti, spezzava la vita di Mario Scampamorte, infermiere 27enne di Agnone. Il ragazzo, a bordo della sua moto, si stava recando nella residenza sanitaria assistita dell’ex ospedale di Casoli, dove, nel reparto Covid, avrebbe dovuto prestare servizio per il turno di notte. Una notizia terrificante che gettò nello sconforto più totale familiari, amici e l’intero paese di Agnone dove Mario era molto conosciuto e ben voluto da tutti. Oggi, 12 luglio, a distanza di un anno da quella immane tragedia, una messa in suffragio a Mario sarà celebrata alle ore 18,30 nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. “Sei amore profondo, sei amore immenso, sei esempio per i tuoi fratelli, un esempio infinito di bontà e dolcezza, il nostro. Immensamente Mario”. Con queste parole affidate a l‘Eco online, la mamma Nicoletta ricorda Mario, ragazzo generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri.

