Trasporta medicinali con impianto di refrigerazione non funzionante: sequestro per 50mila euro

Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Stradale di Isernia ha fermato sulla SS85, nel territorio di Sesto Campano (IS) un furgone, proveniente dalla Campania, che trasportava farmaci.

Nel corso dell’ispezione del mezzo i poliziotti hanno rilevato che i medicinali erano stipati nel vano posteriore in violazione delle norme di sicurezza che ne regolano il trasporto; in particolare, l’impianto di refrigerazione del mezzo non era funzionante e segnava la temperatura di 26°, laddove la temperatura di trasporto per quella tipologia di medicinali, destinati principalmente alla cura di malattie autoimmuni, doveva essere tra i 2° e gli 8°.

Gli operatori della Polizia Stradale, pertanto, hanno provveduto al sequestro amministrativo dei medicinali, non potendo ovviamente essere più utilizzati a causa della cattiva conservazione. I farmaci sequestrati erano destinati a diversi ospedali delle province di Campobasso, Isernia, Caserta, Avellino e Napoli ed avevano un valore di 50.000 euro.

L’autista veniva sanzionato ed i farmaci, essendo potenzialmente dannosi per la salute, saranno destinati alla distruzione.