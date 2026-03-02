Truffa una coppia di ottantenni, ma viene scoperto e finisce in manette: refurtiva recuperata

Due anziani coniugi ottantunenni residenti in Avezzano, nei giorni scorsi, subivano una truffa. Le immediate attività svolte dai militari dell’Arma consentivano di intercettare il colpevole e di assicurarlo alla Giustizia.

Nel dettaglio, gli anziani coniugi venivano contattati telefonicamente da un uomo, sedicente carabiniere, che invitava con un pretesto il marito a recarsi presso la caserma di Tagliacozzo. L’anziano, lasciando la moglie da sola in casa, partiva ma, insospettitosi, avvisava di quanto accaduto un vero carabiniere, suo conoscente. Nel frattempo l’anziana moglie riceveva una seconda chiamata dal sedicente carabiniere, il quale la invitava a preparare tutto l’oro e il denaro presente in casa per consegnarlo ad un suo collega che sarebbe andato a ritirarlo. Alcuni minuti dopo tale conversazione, si presentava presso l’abitazione dell’anziana un uomo che si faceva consegnare dalla vittima circa mille euro in contanti e alcuni monili in oro. La circostanza tuttavia non sfuggiva ai militari dell’Arma in forza al Nucleo Operativo e Radiomobile di Avezzano che, a seguito della segnalazione ricevuta, avevano già predisposto un servizio di osservazione e controllo nelle vicinanze. Il truffatore, uscito dall’abitazione della vittima, si allontanava alla guida di un’auto, immediatamente intercettato e fermato sulla via di fuga dai Carabinieri di Avezzano e da quelli in forza alla Stazione di Morino (AQ), intervenuti in ausilio.

I controlli sull’autovettura permettevano di rinvenire il denaro contante e i monili in oro, successivamente riconosciuti come provento della truffa operata poco prima e subito riconsegnati ai legittimi proprietari.

Gli uomini dell’Arma, ricostruita l’intera vicenda, arrestavano il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, per truffa aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Avezzano, veniva quindi condotto presso la Casa Circondariale di Avezzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.