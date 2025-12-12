«Tua figlia ha avuto un incidente, servono subito soldi», due truffatori arrestati nel Chietino

I carabinieri delle Compagnie di Ortona e Chieti hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 18enne residente ad Aprilia e un 34 enne di Salerno per tentata truffa ai danni di un’anziana 86enne di San Vito Chietino (CH).

I due truffatori – che si muovevano con una Fiat Panda presa a noleggio – intercettati nel centro di Chieti da una pattuglia in borghese della locale Compagnia Carabinieri, venivano pedinati fino a San Vito Chietino unitamente ai militari della Compagnia di Ortona.

È qui che i due truffatori in concorso tra loro, mediante l’aiuto di un terzo complice – il “telefonista”, al momento non identificato – con artifici e raggiri contattavano la vittima a cui rappresentavano falsamente che la figlia era rimasta asseritamente coinvolta in un sinistro stradale in cui avrebbe investito una donna e un bambino, riferendo inoltre che sul posto si trovava un avvocato al quale era necessario consegnare del denaro per evitare una denuncia e l’arresto della figlia. L’anziana donna, a questo punto, indotta in errore sulla veridicità dei fatti, stava per consegnare la somma di 500 euro ai due truffatori, i quali venivano prontamente fermati dai militari che – riuscendo ad ascoltare in diretta l’audio della telefonata intercorsa con l’anziana attraverso il vivavoce dell’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione di quest’ultima, attesa altresì l’imminenza dell’incontro e la circostanza che la vittima era già sull’uscio della porta di casa pronta a consegnare la somma pattuita – procedevano a bloccare i malfattori.

Gli stessi, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lanciano, venivano tradotti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Ortona e, all’esito del giudizio direttissimo, venivano sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.