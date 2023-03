Turismo delle Radici, convegno all’italo argentino con la delegazione dal Canada

Parte l’iniziativa “Bando delle idee: Turismo delle Radici”, promosso dal ministero degli Affari Esteri e dal ministero della Cultura, e Agnone non si fa cogliere impreparata. E’ infatti prevista per il prossimo 3 marzo, nella mattinata, presso il teatro italo argentino, la conferenza sul turismo delle radici alla quale prenderà parte una delegazione giunta dal Canada. Proprio il Canada è legato ad Agnone dalle radici storiche di un antico fenomeno migratorio che ha portato al di là dell’Atlantico centinaia di agnonesi e alto molisani. Rinsaldare i legami con le nuove generazioni di quei migranti è tra gli obiettivi del progetto degli Affari Esteri. Una fenomeno, quello migratorio, in grado oggi, a distanza di un secolo, di innescare un turismo di ritorno che si basa su un volume potenziale di turisti appunto quantificabile in diversi milioni di individui.

Al centro il sociologo e giornalista, Orazio Di Stefano

In merito all’evento presso il teatro italo argentino, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Agnone, Daniele Saia, e del vice presidente della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, oltre alla dirigente dell’istituto omnicomprensivo, Tonina Camperchioli e del presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci. Presenzierà ai lavori della conferenza il professor Angelo Di Ianni, provveditore e consulente del Ministero dell’Istruzione dell’Ontario. Nel corso del dibattito interverranno Angelo Caruso, presidente della Provincia de L’Aquila, il consigliere regionale agnonese Andrea Greco insieme all’omologo abruzzese Pietro Smargiassi, il professor Antonio Valiante della comunità di Jelsi, Teddy Colantonio di Montorio nei Frentani, Fabio Travaglini in qualità di presidente nazionale Giovani Agci, Luigi Gnassi presidente nazionale Civaturs, Bruno Visione vice presidente Agci culturalia, Oscar Vetta operatore turistico del Molise, e ancora Letizia Pizzola, promotrice dell’albergo diffuso Abruzzo, Ida Cimmino dirigente dell’istituto comprensivo di Bojano, Angelo Pollutri operatore turistico, Tiziana Nicotera dell’università della Calabria insieme alla professoressa Sonia Ferrari del medesimo ateneo, e alcune classi dell’istituto alberghiero di Agnone e dell’istituto per il turismo di Castel di Sangro. Le conclusioni sono affidate al presidente “Aps Energie per le radici” di Isernia, Lorenzo Coia, e alla professoressa Lucia Vitiello, responsabile della formazione della medesima associazione. Modera i lavori il giornalista e sociologo Orazio Di Stefano.

«Negli scorsi mesi abbiamo sottoscritto undici patti educativi di comunità con altrettante scuole d’Abruzzo e Molise che parteciperanno al percorso di didattizzazione del turismo delle radici. – spiega Orazio Di Stefano – Nei prossimi giorni Angelo Di Ianni, direttore del centro di lingua e cultura italiana Dante Alighieri in Hamilton – Ontario, visiterà le undici scuole aderenti, tra le quali quelle di Agnone, dove gli studenti gli consegneranno i rispettivi percorsi didattici e turistici elaborati per i tour operator impegnati in Canada nei cosiddetti stage e viaggi delle radici. Sono solo le prime attività di un progetto di internazionalizzazione che sarà replicato in Germania, Argentina ed Australia, con le cui associazioni di abruzzesi e molisani si è già in fervente contatto».