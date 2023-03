Incidente tra due auto, una finisce contro il guardrail: un ferito in ospedale

Una squadra di Vigili del fuoco di Campobasso è intervenuta sulla statale 17, in contrada Lama bianca, sul territorio comunale di Campobasso, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture. Tre persone coinvolte nell’evento, una delle quali trasportata al pronto soccorso cittadino da personale medico del 118. Per regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso, durante le operazioni di soccorso, un equipaggio della Polizia stradale.

